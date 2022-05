Metalúrgicos da fábrica da Renault, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, entraram em greve por tempo indeterminado nesta sexta-feira (6). De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC), a paralisação tem como objetivo questionar as mudanças na Participação nos Lucros e Resultados (PLR-2022/23), realizadas pela montadora em 2020.

“A velocidade da linha de produção baixou de 60 p/hora (2020-2 turnos) para 52 p/hora – 27p/hora (2022-1 turno e meio). Esses ajustes influenciam no atingimento das metas da PLR. Mesmo atingindo a difícil meta estipulada em 198 mil automóveis neste ano, o valor total projetado da PLR (R$ 15.400,00) está fora da realidade de negócio da empresa que aumentou o preço do carro em mais de 30% em 2 anos”, afirma o comunicado do sindicato.

A greve também é motivada pelo Plano de Demissão Voluntária (PDV), acordo fechado também em 2020, que desligou cerca de 2 mil trabalhadores da fábrica em São José dos Pinhais. A categoria afirma que o acordo previa a manutenção dos postos de trabalho e aumentar a competitividade da companhia. O número de trabalhadores foi reduzido de 7 mil para 5 mil colaboradores.

“A empresa atingiu os seus objetivos, mas por outro lado não manteve emprego, reduziu direitos, salários e Participação nos Lucros e Resultados”, afirmou o presidente do SMC, Sérgio Butka, em entrevista ao portal G1.

E aí, Renault?

Em nota enviada à imprensa, a Renault do Brasil afirmou que “tem cumprido com o acordo coletivo, em sua totalidade, e está aberta ao diálogo, já tendo realizado diversas reuniões com o sindicato nas últimas duas semanas”. Segundo a companhia, o Acordo Coletivo de Trabalho, aprovado em assembleia com a categoria, tem duração até agosto de 2024.

Uma nova assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC) está prevista para segunda-feira (9).

