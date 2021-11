O ex-presidente Michel Temer ingressou no grupo de personalidades condecoradas com a comenda da Ordem Municipal da Luz dos Pinhais, honraria concedida pela Prefeitura de Curitiba desde 2018. Temer recebeu a medalha no fim da manhã desta quarta-feira (03) entregue pelo prefeito Rafael Greca, em solenidade no Palácio 29 de Março.

O prefeito explicou que a homenagem se deve às conquistas que Curitiba recebeu durante os dois anos em que Temer presidiu o Brasil, como o programa de macrodrenagem dos rios para prevenir enchentes, que ainda está em curso.

“Foram ações que apoiaram a recuperação de Curitiba e garantiram o bem comum. O grande Sêneca disse que a essência da vida está em doar, receber e agradecer. E essa gratidão é o que traduz essa comenda ao insigne brasileiro Michel Temer, que contemplou a cidade de Curitiba com obras tão importantes”, justificou Greca.

Carreira política

Michel Temer nasceu na cidade de Tietê (SP), é advogado, professor, escritor e político. Antes de chegar à presidência da República trilhou uma longa carreira política.

Foi deputado federal por seis mandatos e presidiu a Câmara Federal em três ocasiões (1997-1998, 1999-2000 e 2009-2010). Após este período, foi vice-presidente, de 2011 a 2016, quando se tornou presidente e governou até 2019.

“É uma honra extraordinária receber esta medalha. Não é comum que um ex-presidente seja lembrado e quando isso acontece o meu sentimento é de gratidão e isso significa um reconhecimento ao meu modesto governo”, agradeceu o ex-presidente.

Ele fez questão de citar que conhece Greca há muitos anos e tem um apreço especial pelo prefeito e a primeira-dama, Margarita Sansone, também participante da solenidade.

“Eu tenho muita admiração pelo prefeito, por este casal extraordinário (Greca e Margarita), desde os tempos em que ele foi ministro do Esporte e Turismo e não é surpresa nenhuma que ele tenha sido escolhido três vezes para ser prefeito de Curitiba”, elogiou.

Luz dos Pinhais

Banhadas a ouro, as medalhas da Ordem Municipal são inspiradas na obra “Homem à Altura dos Pinheiros”, de João Turin, um dos mais importantes artistas da história do Paraná, com o desenho de um homem de braços abertos em um cenário de pinheirais. A imagem remete ao Homem Vitruviano, símbolo do Renascimento, de Leonardo Da Vinci.

A medalha é sustentada por uma fita nas cores da bandeira de Curitiba – verde bandeira com filete central vermelho ladeado por dois filetes brancos e dois dourados. Instituída pelo decreto municipal 915, de 31 de agosto de 2018, a homenagem é constituída da medalha, de um diploma e da inscrição do nome dos homenageados em um livro de registros.

Também foram agraciadas com a homenagem personalidades como a atriz Fernanda Montenegro e a princesa da Dinamarca Benedikte Astrid Ingeborg Ingrid.

Após a cerimônia, Temer e o prefeito foram recebidos em almoço pelo governador Ratinho Júnior, no Palácio Iguaçu.

Presenças

Participaram do evento o procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacóia; o chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, Guto Silva; o líder do governo na Câmara Municipal, vereador Pier Pietruzzielo; o ex-governador Orlando Pessutti; o ex-deputado Renato Adur; o ex-secretário de Estado Giovani Gionédis; o deputado federal Sérgio Souza; e o deputado estadual Antônio Anibelli Neto.

O evento foi prestigiado também pelo vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, além de secretários e gestores da Prefeitura: Alexandre Jarschel (Administração); Luiz Fernando Jamur (Governo Municipal e Ippuc); Cinthia Genguini (Comunicação); Vanessa Volpi (Procuradoria-Geral do Município); Luiz Damaso Gusi (Segurança Alimentar e Nutricional); Rodrigo Araújo Rodrigues (Obras Públicas); José Lupion Neto (Cohab); Ogeny Maia Neto (Urbs); Péricles de Matos (Defesa Social e Trânsito); Bruno Rocha (Curitiba S.A); Tatiana Turra (Instituto Municipal de Turismo); Ana Cristina Castro (Fundação Cultural de Curitiba); Marilza Dias (Meio Ambiente); Maria Sílvia Bacila (Educação); e Lucas Navarro (Articulação Política).

