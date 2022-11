O rompimento de uma adutora que leva água do Arujá ao Tatuquara, em Curitiba, está prejudicado o abastecimento de água nos bairros Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará, como informa a Sanepar. Segundo a empresa, ele ocorreu nesta quarta-feira (9) e a previsão é que a normalização do abastecimento ocorra em torno da meia-noite.

Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso racional da água, com prioridade para alimentação e higiene pessoal. Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.