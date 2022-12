Obras para ampliar a rede de distribuição de água de Curitiba são executadas pela Sanepar, nesta terça-feira (6). Os trabalhos começaram às 8h e podem afetar o fornecimento nos bairros Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê, Cachoeira, Abranches, Bairro Alto, Cabral e Sítio Cercado.

Segundo a empresa, a normalização do sistema está prevista para ocorrer até as 8 horas de quarta-feira (7). Serão afetadas cerca de 135 mil pessoas. Em situações como esta, é essencial fazer uso econômico da água tratada e priorizá-la para higiene e alimentação, sem desperdícios.

Podem ficar sem água, principalmente, clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. De acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

