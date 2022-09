Um militar da Força Aérea Brasileira, de 19 anos, morreu em um acidente nesta madrugada de quarta-feira (7), em Colombo, região metropolitana de Curitiba, após bater o carro em um poste da Rua Comendador Funabashi Tokuji, no Atuba. Outros três militares que estavam no veículo ficaram feridos. O acidente ocorreu por volta das 4h.

Segundo informações do jornal Bom Dia Paraná, da RPC, os militares seguiam de Colombo para Curitiba, em direção à base de Cindacta, no Bacacheri. De acordo com informações do local, é possível que eles fossem participar do desfile da Independência, data celebrada neste 7 de setembro.

O jovem que morreu estava no banco do passageiro. Os outros três tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao hospital.

Ainda conforme as informações, o veículo provavelmente escapou na curva, atingiu a lateral de proteção da pista e bateu no poste. O carro ficou com a lataria do lado do passageiro bastante danificada. O trânsito ficou lento na região até o amanhecer desta quarta-feira. O trecho fica bem no limite entre Colombo e Curitiba.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).