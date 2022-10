O Grupo MiniPreço – rede que também inclui a marca Rei dos Salvados – planeja inaugurar de três a quatro lojas por ano até 2027. As novas unidades a serem inaugurada nos próximos cinco anos ainda estão em fase de prospecção e negociação. Porém a empresa já adianta que todas serão em Curitiba e Região Metropolitana. O grupo também pretende entrar com a marca Rei dos Salvados em Santa Catarina. A partir de 2024, o MiniPreço inicia a procura de novas praças.

Hoje o MiniPreço tem 850 colaboradores em 22 pontos de venda no Paraná e mais dois estados: Bahia e Espírito Santo. A rede, que vende 65 mil itens de utilidades domésticas, além de brinquedos, papelaria, ferramentas, entre outros, planeja fechar 2022 com faturamento de R$ 200 milhões. No comparativo do acumulado desse ano com o mesmo período de 2021, as vendas já foram 50% superiores.

Nos últimos 12 meses, o Grupo MiniPreço inaugurou oito lojas. Há dois meses inaugurou o MiniPreço Xaxim e acaba de abrir a unidade do Fazendinha, em setembro, ambos em Curitiba. Só na loja do bairro Fazendinha foram investidos R$ 5 milhões entre reforma, capital imobilizado, estoque e capital de giro.

Dentro do plano de expansão, a rede está investindo em novos sistemas e tecnologia visando crescimento e expansão. “Trocamos o nosso sistema de ERP (Enterprise Resource Planning – Planejamento dos Recursos da Empresa) e agora investimos em sistemas que otimizam o processo e aumentam a nossa eficiência. Também estamos investindo em um sistema de CRM (Customer Relationship Management – Gestão de Relacionamento com o Cliente) e outro que nos ajuda a otimizar os estoques, identificando as futuras rupturas, que sugere transferência entre lojas e compra

Foco no Dia das Crianças e na volta às aulas

Com o fim das restrições sanitárias da Covid-19 e a melhora da economia nos últimos meses, o MiniPreço planeja um bom Dia das Crianças. A expectativa é de que o faturamento com a data, uma das principais para o varejo, seja 25% superior ao dia das Crianças de 2021.

Para isso, o grupo vai oferecer experiências, com ações surpresa e interação com personagens da literatura infantil, como o clássico Alice no País das Maravilhas.

As vendas de fim de ano, com Natal, ano novo, preparação para volta às aulas e, excepcionalmente nesse ano, Copa do Mundo, também animam o grupo. Nos próximos dois meses serão criadas cerca de 300 vagas de emprego direto só para a operação volta às Aulas 2023.