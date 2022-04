Em função dos trabalhos de limpeza e recuperação das rampas e estruturas de madeira do prédio conhecido como Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre), no Bosque Zaninelli, no Pilarzinho, o acesso ao mirante do local permanece fechado durante o feriado desta semana.

A medida visa garantir a segurança dos visitantes da unidade de conservação e deve durar até o final das obras, que têm previsão de conclusão para junho deste ano.

Foto: Daniel Castellano / SMCS

