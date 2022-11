Na onda das manifestações nas rodovias brasileiras contra o resultado das Eleições 2022, nesta manhã de terça-feira (1.º) a colunista Miriam Leitão, da Globo News, comparou o silêncio do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o resultado do pleito à vitória do Flamengo sobre o Athletico Paranaense na Taça Libertadores da América, no último sábado (29).

“Seria o mesmo que o Athletico Paranaense reivindicar a taça do Flamengo”, disse a colunista, durante um comentário no programa Conexão Globo News. Miriam Leitão fazia referência ao silêncio do Palácio do Planalto sobre o resultado da vitória do ex-presidente Lula no último domingo (30). Sobre uma eventual contestação do resultado das urnas.

No sábado, o Flamengo venceu o Athletico por 1 a 0, em jogo único pela taça da Copa Libertadores da América, realizado em Guayaquil, no Equador. A comparação de Miriam Leitão feita entre o futebol e a política pode ser entendida como uma forma de contextualizar o atual momento pós-eleitoral do Brasil.