Um morador do bairro Pinheirinho, em Curitiba, foi surpreendido na tarde de segunda-feira (8), ao achar uma mochila “cheia de grana”, com notas que somavam mais de R$ 2 mil. De acordo com informações da Guarda Municipal de Curitiba, o morador estava tomando sol na praça da Rua da Cidadania do mesmo bairro, quando se deparou com uma mochila esquecida nos bancos. Após esperar cerca de 20 minutos pelo dono do objeto, o homem resolveu procurar por dados pessoais dentro da mochila.

Ainda segundo a GM, as informações pessoais do proprietário da mochila não foram encontradas mas, no lugar delas, o morador se deparou com uma certa quantia em dinheiro. Ainda surpreso, logo depois, ele entregou tudo ao núcleo da Guarda Municipal instalado na Rua da Cidadania do Pinheirinho.

Após uma mobilização interna dos guardas, um cartão de empresa foi localizado dentro da mala e assim, foi possível entrar em contato com o dono e fazer a devolução dos pertences. Acompanhado da sobrinha, o dono da mochila tinha ido até uma lanchonete nas proximidades e depois disto, ao sair da academia ao ar livre, esqueceu a bolsa no local.