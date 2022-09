A modelo e influenciadora digital Cássia Vialli Martins, acusada de ser a responsável pela morte do motoboy Jheykson Roger Medeiros, de 36 anos, se apresentou na manhã desta segunda-feira (5) na Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), em Curitiba. Jheykson foi atingido no sábado (3) por uma caminhonete que trafegava na contramão da Rua Paulo Setúbal, no bairro Boqueirão, em Curitiba.

Na chegada à delegacia, Cássia não falou com a imprensa. Em nota, Igor José Algar, advogado da modelo, comunicou que ela lamentou o ocorrido e que não irá se furtar das responsabilidades legais, além de colaborar com as investigações.

Até 30 anos de prisão

Foto: Reprodução/ Rafael Trindade/RPC.

Sobre o caso, o delegado Edgar Santana, afirmou em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC, que imagens de câmeras devem ser obtidas e que a polícia já tem indícios do consumo de bebidas alcoólicas pela motorista. Pela comanda, ela teria consumido três caipirinhas de vinho.

“Estamos tentando obter junto aos estabelecimentos comerciais imagens de câmeras de segurança. Já temos a comanda que indica o consumo de substância alcoólica. Agora vamos intimar outras testemunhas que se encontravam naquele estabelecimento para prestar esclarecimentos. O IML e Criminalística foram ao local e com eles poderemos saber, desde que possível, a dinâmica do acidente, o que será fundamental para a conclusão do inquérito policial “, disse o delegado.

Ainda de acordo com o delegado Edgar Santana, a pena para a motorista, em caso de condenação, pode chegar a até 30 anos de prisão. “Precisamos analisar se a conduta foi causada por negligência ou imprudência, nesse caso se encaixaria no âmbito do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena poderia chegar até 6 anos, ou se ela assumiu o risco de causar o resultado. Nesse caso ela passará a responder no âmbito do Código Penal, cuja pena pode chegar a até 30 anos de prisão”.

O acidente

“Lutava diariamente pela vida. E terminou nessa tragédia”, desabafa amigo de motoboy morto em acidente envolvendo modelo em Curitiba. Foto: Reprodução/Facebook.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista da caminhonete teria bebido e dirigido, pegando a contramão da Paulo Setúbal até atingir a moto de Roger Medeiros. O socorro chegou a ser acionado, mas o motoboy morreu no local. No domingo (4), uma manifestação pedindo Justiça foi realizada onde ocorreu o acidente.

Familiares e amigos ainda lamentam o acidente de trânsito. Para o amigo Fernando Costin, a morte pode ser considerada uma tragédia. “Ele trabalhava junto com a família e lutava diariamente pela vida. E terminou nessa tragédia”, comentou Fernando.

O sepultamento ocorreu na manhã de segunda-feira, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.