Duas modelos paranaenses que representavam o Brasil no Mini Miss Universo 2022 foram as vencedoras do principal concurso de beleza infantil do mundo, disputado no domingo (21) em Cartagena das Índias, na Colômbia. Agora, Charlote Moroni e Beatriz Fréz, estão trazendo a coroa para casa.

LEIA TAMBÉM – Bolsonaro enfrenta no Jornal Nacional 1º teste crucial da campanha

Charlote Moroni, de seis anos, na categoria Baby, fez uma linda apresentação. E, apesar de ir ao concurso representando o estado de Goiás, Charlote é de Cascavel, filha de agricultores do Oeste paranaense. Ela foi preparada por Paulo Filho, um dos maiores especialistas neste tipo de concurso.

VIU ESSA? Concurso Público Curitiba: salários de até R$ 6,6 mil e 905 vagas

Mini e teen

Na categoria Mini, com crianças até 9 anos, Beatriz Fréz, de nove anos, levou a melhor. Em sua carreira, Beatriz já foi eleita Mini Miss Guaíra em 2019 e Miss Terra Brasil 2019/2020.

A terceira representante do Paraná no concurso foi Emanoelli Stabach, eleita Miss Contenta Pré-Teen. Ela disputou a coroa pela categoria Little. No concurso, conquistou o Miss Fotogenia e Princesa Universo 2022. A outra brasileira foi Laura Nocete, de São Paulo, na categoria Beautiful.