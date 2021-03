O tempo deve seguir instável em Curitiba e região nesta terça-feira (9). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de chuvas de aproximadamente 12 milímetros na capital por causa do calor e de alguma presença de umidade. No Litoral, o alerta para pancadas mais fortes segue ligado, tanto nesta terça quanto para quarta-feira (10).

Em Curitiba, nesta terça-feira, as temperaturas devem variar entre 16º C e 27º C. Segundo o Simepar, essa oscilação entre as médias das temperaturas já pode ser associada com a proximidade do outono, quando as manhãs geralmente são mais frias. As chuvas podem atingir a cidade entre o período da tarde e noite.

Litoral

Nas praias do Paraná a chuva permanece com volume significativo. De acordo com o Simepar, nesta terça são esperados cerca de 20,7 mm de chuva ao longo do dia. As pancadas mais fortes estão previstas para à tarde, pela combinação entre o calor e a umidade.

A meteorologia deixa o alerta ligado também para a chuvarada prevista para a quarta-feira. O período mais crítico para as pancadas de chuva neste dia tende a ser à tarde.

Nesta terça-feira, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o mapa do Simepar aponta as temperaturas variando entre 20º C e 28º C.