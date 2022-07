A partir desta terça-feira (19), a Central 3350-9000 passa a fazer o agendamento do exame citopatológico preventivo de câncer de colo de útero (Papanicolau). O exame é indicado para mulheres que moram em Curitiba, tenham entre 25 e 64 anos, estejam há três anos ou mais sem fazer a coleta ou que tenham realizado há menos de três anos e encontrado alguma alteração. Só ligar e marcar.

A indicação deste público-alvo está de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Câncer (Inca), que considera esta faixa etária mais suscetível à doença. Mulheres de outras idades que já tenham iniciado vida sexual também podem agendar o exame pelo telefone, embora não sejam o foco principal.

“Esse é mais um serviço que a Central 3350-9000 passa a oferecer para os usuários do SUS Curitibano”, conta a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Mamografia

Além do preventivo de câncer de colo de útero, a Central 3350-9000 faz também o agendamento de exames de mamografia, indicados para mulheres de 50 a 69 anos a cada dois anos.

Central 3350-9000

A Central 3350-9000 funciona todos os dias, das 8h às 20h, com uma equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, dentista e profissionais de áreas administrativas.

Em casos de pacientes com sintomas respiratórios, a Central emite o Termo de Isolamento, faz o agendamento para realização do exame de detecção da covid-19, bem como atendimento médico por telefone, dependendo da gravidade do caso.

Além disso, a Central orienta sobre os cronogramas da vacinação contra a covid-19 e gripe, reações adversas e faz o registro das vacinas recebidas fora de Curitiba para inclusão no prontuário eletrônico do usuário.

Quem precisa fazer ou atualizar o cadastro no SUS Curitibano também pode utilizar a Central. Por telefone, é possível, ainda, solicitar a emissão do Cartão Nacional do SUS.

A certificação da vacina contra a febre amarela para viajantes pode ser pedida pelo e-mail smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br.