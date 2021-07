“Ao mesmo tempo que foi ruim, foi bom. Imagine se eu estivesse dormindo com os meus filhos na hora do incêndio”? A frase marcante é de Thayne Lopes de Souza, moradora da casa que foi completamente incendiada na noite desta segunda-feira, em Santa Felicidade, Curitiba. Além de perder tudo que tinha na residência, a jovem lamentou ter perdido documentos e todas as lembranças dos filhos pequenos, que viraram cinzas. Ela é mãe de dois filhos, uma menina de um ano e um menino de 4 anos.

“Foi triste, nem tinha nada e o pouco que eu tinha pegou fogo. Meus filhos e eu estamos só com a roupa do corpo. Perdi documento, tudo que estava guardado desde quando eles tinham nascido. É triste, nem consegui dormir direito”, lamentou Thayne em entrevista ao Bom Dia Paraná desta terça-feira (06).

Ainda não se sabe o que pode ter começado o incêndio, mas Thayne contou que tudo foi muito rápido. “No mesmo tempo que foi ruim, foi bom. Meus filhos poderiam estar em casa, imagine se eu estivesse dormindo com eles? Foi muito rápido. quando vimos começou explodir tudo. Muito triste”, lamentou.

Logo após a casa ser devorada pelas chamas, vizinhos e amigos iniciaram uma corrente para ajudar a moradora. “Sou muito grata às pessoas que estão me ajudando. Recebi roupas, alimento, doações em dinheiro. Tenho que agradecer a Deus todos que estão me ajudando e que Deus dê em dobro pra eles”, disse.

Bora ajudar?

Quem quiser ajudar a família de Thayne basta entrar em contato com Adriana Roballo, vizinha que se prontificou a ajudar (41) 99528-5953 ou com Ketlin (irmã da Thayne), no (41) 99623-1932.

Foto: Reprodução/RPC.