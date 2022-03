O prêmio especial de Aniversário de Curitiba do Nota Curitibana, de R$ 150 mil, foi sorteado para a administradora Karine Gomes Cordeiro, moradora de Pinhais, na região metropolitana. A ganhadora do sorteio recebeu o cheque simbólico com o valor nesta quarta-feira (23), em evento na sede da prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico.

A Karine ganhou o prêmio com o bilhete gerado em uma consulta dermatológica, no Centro de Curitiba. “No início, quando recebi a ligação do secretário de Finanças contando sobre o prêmio, cheguei a pensar que era golpe. Mas depois percebi que eu realmente tinha sido sorteada e fiquei muito feliz. É mais uma segurança para a família” diz ela, que ainda vai decidir o que fazer com o prêmio. “Vou guardar, mas é lógico que a gente pensa em trocar de carro, fazer uma viagem”, ressalta Karine, que estava acompanhada do irmão, Emerson Gomes Simão.

O valor do prêmio, já descontado do imposto de renda, é depositado na conta do premiado. A sorteada não indicou nenhuma entidade para ganhar o prêmio adicional de R$ 25 mil.

Aniversário de Curitiba

O prêmio especial de R$ 150 mil, mais alto que nos outros sorteios, faz parte da programação especial pelos 329 anos da capital. A entrega contou com a presença do prefeito Rafael Greca (DEM), também do secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, do coordenador do programa, Mario Nakatani Júnior, da secretária da Comunicação, Cinthia Genguini, e do chefe do Gabinete do Prefeito, Francisco José Zerbeto Assis.

“Eu quero felicitá-la por pedir CPF na nota em Curitiba. Karine é um exemplo para nossos vizinhos moradores da Região Metropolitana que podem sim pedir nota aqui na nossa cidade e ainda ganhar prêmios”, disse o prefeito.

Sorteio

Concorreram no sorteio 1.845.135 bilhetes, pertencentes a 87.967 pessoas, que indicaram o CPF nas notas de serviço emitidas em novembro de 2021 na capital.

“O Nota Curitibana é um instrumento importante de justiça fiscal para as empresas, porque inibe a sonegação. Ao mesmo tempo dá prêmios e gera créditos para o contribuinte”, diz Nakatani Júnior.

Todo mês são sorteados R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, além de 15 mil prêmios de R$ 10. No total, são R$ 270 mil distribuídos mensalmente no programa. Em datas especiais, como o Natal e o Aniversário de Curitiba, o prêmio é de R$ 150 mil.

As entidades indicadas pelos premiados ganham R$ 25 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil nos sorteios convencionais. Nas datas especiais, a entidade ganha R$ 25 mil. Lembrando que sorteado e entidade não dividem prêmios, trata-se de um valor adicional.

É possível indicar a entidade social no momento do cadastro do programa, no site do Nota Curitibana. O cadastro é necessário para participar dos sorteios e resgatar os créditos gerados. Vale ressaltar que o cadastro do Nota Paraná, programa do governo estadual, não vale para o Nota Curitibana, cujos créditos são gerados em notas eletrônicas emitidas por prestadores serviços no município.

Nakatani Júnior lembra que indicar uma entidade social é uma oportunidade de fazer o bem. “A sorte do premiado ajuda a fazer diferença na vida de milhares de pessoas e animais atendidos por essas instituições. São 595 entidades sociais, associações de pais, professores e funcionários (APPFs) e organizações não governamentais de proteção animal que podem ser indicadas pelos participantes”, ressalta.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, dentre outros.

Desde o início do Nota Curitibana. em 2018, já foram pagos R$ 9,96 milhões em prêmios. O programa conta com 171.046 cidadãs e cidadãos cadastrados

Créditos

Além de participar do sorteio, os contribuintes têm de volta parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago em cada nota emitida com indicação do CPF. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Em 2021, o programa ampliou os benefícios, introduzindo a opção de transferir os créditos gerados diretamente para uma conta bancária do contribuinte ou usá-los para recarregar o cartão-transporte, além de abater até 50% do valor do IPTU do ano seguinte.