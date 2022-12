Cansados de reclamar com a prefeitura e não ver nenhuma providência ser tomada, moradores da Vila Garcia, em Paranaguá, inventaram uma forma inusitada e divertida para protestar contra a má conservação das ruas da região.

Eles criaram uma espécie de boneco, que tem apenas a parte de baixo do corpo, e passaram a “enterrar” o pobre coitado, de ponta cabeça, no buraco do asfalto da rua. Se vai funcionar ou não, só o tempo dirá, mas que a ideia é no mínimo criativa, não dá pra negar.