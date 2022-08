Uma árvore caiu em fios da rede de elétrica nas imediações da Praça 29 de Março, deixando 600 unidades consumidoras sem luz na região do bairro Mercês, em Curitiba, nesta quinta-feira (25). Sem energia, o trânsito no local que costuma ser movimentado nas primeiras horas do dia, está ainda mais lento.

De acordo com a Copel, equipes terceirizadas já trabalham para corrigir os estragos causados pela queda da árvore e os transtornos para residências e comércios, que também deixam sinaleiros desligados. Agentes de trânsito estão em vários pontos do bairro para auxiliar os motoristas.

Não existe previsão exata para o retorno da energia.