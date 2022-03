Prevista para o primeiro semestre de 2021, a obra da nova Delegacia Cidadã do município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, virou “dor de cabeça” para os moradores do bairro Alto Maracanã. Além do atraso na construção do novo módulo, o canteiro de obras nos mais de 1,2 mil metros quadrados do terreno tem se tornado palco para a ação de vândalos.

Segundo os moradores, a construção, estimada em aproximadamente R$ 4,5 milhões de reais, já possui janelas quebradas, buraco no teto e teve até a fiação elétrica furtada. Tudo isso antes da delegacia começar a funcionar. A denúncia foi feita à Tribuna do Paraná por moradores da região.

“Por fora, não houve dano, então parecia que estava tudo normal. Por isso, só se preocuparam em colocar segurança e vigia nas obras após a descoberta de que haviam levado ar condicionado, tubulação e fiação elétrica. Eu não entrei, mas o pessoal do bairro disse que os vândalos entravam pelos fundos do terreno, em meio ao mato alto”, disse um comerciante de uma rua próxima da delegacia, que preferiu não se identificar.

Obras da nova delegacia de Colombo. Fotos: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

Outro comerciante, que também preferiu não dar o nome, contou que a delegacia está abandonada. “Só tem um segurança que cuida durante a semana. Nossos clientes passam na frente e dizem que está tudo vandalizado. É um absurdo, porque a delegacia nem inaugurou. Deveria ter sido inaugurada ano passado, mas deixaram de lado. E o pior é que quem paga essa conta somos nós”, lamentou.

A nova Delegacia Cidadã de Colombo começou a ser construída em 2020, de acordo com a reformulação proposta pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná. O projeto prevê que o local substitua as duas outras delegacias da cidade e absorva as funções em um só endereço, localizado na Avenida Colombo, a poucas quadras da Estrada da Ribeira.

E aí, administração?

A prefeitura de Colombo não quis se pronunciar sobre o caso, já que as obras são de responsabilidade do governo estadual. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp) foi procurada pela reportagem, mas não se pronunciou até a publicação desta matéria.

Delegacia Cidadã

Segundo o Governo do Paraná, a Delegacia Cidadã reúne diversas especialidades da Polícia Civil em um único local, centralizando os serviços para a população. O novo módulo de Colombo prevê espaços separados para atendimento seletivo às vítimas e agressores, em ambientes isolados para crianças, adolescentes, mulheres e idosos, e também inclui salas para advogados e para a Polícia Militar.

Outra diferença na estrutura é a acessibilidade para pessoas com dificuldades motoras e banheiros adaptados.

Com a nova estrutura, o governo diz que a Polícia Civil irá unificar os departamentos de atendimento e investigação, o que facilitará a troca de informações entre os delegados e investigadores e o andamento dos inquéritos.