Moradores do bairro Cristo Rei, em Curitiba, estão enfrentando um problema de falta de água desde, pelo menos, a manhã desta terça-feira (1º). A região do Cristo Rei está na tabela de rodízio desta quarta-feira, mas as reclamações ocorrem desde antes, já no início da semana.

A situação da falta de água preocupa, pois nesse momento de pandemia de covid-19 a higiene é essencial para evitar a proliferação da pandemia de covid-19. “Não dá pra entender o que houve. Existe a tabela do rodízio, mas a falta de água veio além disso. Como fazemos? Temos que cuidar com a pandemia e vamos nos higienizar como, não dá pra depender só do álcool gel”, reclamou o morador Edson Souza.

E aí, Sanepar?

Segundo a Sanepar, o bairro estava em rodízio, com retorno previsto para a madrugada de hoje. Houve o problema num registro e por isso não voltou. Mas já foi resolvido e o abastecimento está sendo normalizado aos poucos.