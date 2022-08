A Rua da Cidadania do Pinheirinho acabou de ganhar uma academia de musculação. A estrutura de cerca de 90 metros, instalada no piso superior do equipamento, começou a funcionar na segunda quinzena de agosto e é equipada com 13 aparelhos para a realização das atividades.

De acordo com o Rodrigo Chaves, do núcleo da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) e coordenador do Centro de Esporte e Lazer (CEL), foram montadas 11 turmas de praticantes, com 20 vagas cada. “Cerca de 70% das vagas foram preenchidas e ainda estamos aceitando alunos”, avisou.

LEIA TAMBÉM:

>> Minoxidil realmente funciona? Veja quando o medicamento é indicado

>> Frente fria vai derrubar as temperaturas no Paraná já neste domingo

Os interessados em fazer a atividade devem se inscrever no portal de atividades físicas oferecidas pela Smelj. E se submeterem a um exame de aptidão física.

A idade mínima exigida é de 16 anos. A partir daí são formados dois grupos de faixas etárias: dos 16 aos 59 e o grupo dos 60+. As aulas são gratuitas e acontecem nas segundas e sextas e terças e quintas-feiras, às 8h, 9h, 14h e 15h.

Benefícios da musculação

Rodrigo Chaves defende a importância da musculação na vida das pessoas.

“Praticar musculação deveria ser obrigatório para todos. O trabalho de força é muito importante em todas as fases da vida, principalmente quando se atinge certa idade”, definiu.

A prática frequente da musculação melhora a postura corporal, diminui a quantidade de gordura no corpo, tonifica os músculos, combate problemas emocionais, aumenta a densidade óssea, diminui o risco de diabetes e melhora o condicionamento cardiorrespiratório.

Qualidade de vida

A moradora do Capão Raso, Luciane Lisboa, 45 anos, tratou se matricular na academia logo que soube da abertura. “Entrei na academia logo que começou a funcionar. Eu fazia atividade quando era adolescente, então há muito tempo estava sedentária. Agora estou buscando mais qualidade de vida e já sinto as melhorias, como mais disposição e a qualidade do sono melhorou muito também”, comemora.

Anselmo Barbosa dos Santos, 59 anos, que também mora no Capão Raso, contou que praticava musculação em academias particulares e que teve suspender a atividade durante a pandemia. Quando soube que a Prefeitura abriu um novo espaço na Rua da Cidadania do Pinheirinho, decidiu se matricular.

“A gente tem que aproveitar quando a Prefeitura abre estes espaços para a comunidade. Eu estou gostando muito da estrutura que foi montada aqui, os professores são empenhados e também gosto de me relacionar com as pessoas”, disse Anselmo.

Além da Rua da Cidadania do Pinheirinho, a musculação também pode ser encontrada em centros esportivos das regionais Boqueirão, Bairro Novo, Tatuquara, Fazendinha/Portão, Santa Felicidade e Matriz.