Um ônibus do transporte coletivo de Curitiba foi incendiado por cerca de 20 pessoas no início da noite desta segunda-feira (7), no Prado Velho. Até por volta das 19h50, a ocorrência seguia em andamento. Segundo informações do local, o fogo foi ateado em protesto pela morte de um jovem de 25 anos, que teria sido atingido por disparos de arma de fogo em um confronto com policiais militares.

Conforme as informações do jornal Boa Noite Paraná, a Polícia Militar (PM) disse que os policiais faziam um patrulhamento na região, quando avistaram um veículo suspeito. De dentro desse veículo, disparos de arma de fogo teriam sido dados em direção à equipe. O confronto começou e o jovem acabou baleado e morrendo no local. A ocorrência foi por volta das 16h.

Já o protesto teria começado cerca de duas horas depois, às 18h, na Rua Guabirotuba. Segundo o Boa Noite Paraná, nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. Os cerca de 20 manifestantes teriam pedido para os passageiros, motorista e cobrador descerem do ônibus, antes do fogo ser ateado.

O ônibus foi incendiado quase em frente ao portão da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A PM bloqueou os dois sentidos da pista, no sentido Jardim Botânico e bairros.

Setransp

Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) repudiou o incêndio, chamado por pelo Setransp de criminoso. O sindicato informou que o ônibus articulado era da da linha Cabral/Portão, da empresa Santo Antônio.

“Felizmente, ninguém se feriu, segundo as primeiras informações. No entanto, o vandalismo deixa outras consequências, e quem sai prejudicada é toda a sociedade. Uma delas é imediata: menos ônibus para atender a população”, diz o texto da nota.

O Setransp informou que acompanha o caso de perto. A entidade também disse que já entrou em contato com a Urbs e os órgãos de segurança para que “esse tipo de ato seja coibido rapidamente e os culpados, punidos, a fim de que essa prática não se torne corriqueira e, potencialmente, trágica”.