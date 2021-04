Uma postagem nas redes sociais a favor do tratamento precoce e contra o lockdown em Curitiba, para conter o contágio com o novo coronavírus (covid-19), tem chamado a atenção dos seguidores da Sociedade Morgenau, clube da capital paranaense. O post entrou no ar na Sexta-feira Santa (2), no Facebook, e traz um card com a mensagem “Tratamento precoce salva, lockdown mata. Esporte é vida. Juntos somos mais fortes!”. Até o início da tarde deste sábado (3), por volta das 13h, a publicação contava com 123 comentários e 25 compartilhamentos.

LEIA MAIS – Automedicação por medo da covid-19 coloca pacientes em risco. Orientação médica é o caminho!

O incentivo ao tratamento precoce, que algumas pessoas associam ao “kit covid” – que são uma série de medicamentos para o tratamento do coronavírus – tem sido abordado como “absurdo” pela prefeitura de Curitiba e profissionais de saúde de todo o mundo, por causa da eficácia não comprovada cientificamente no tratamento e pelos efeitos colaterais.

Embora a publicação do Morgenau se destaque nas redes sociais por estar página de um clube de Curitiba, ou seja, uma entidade civil organizada, essa não é a primeira vez que o “kit covid” ganha publicidade na capital.

No fim de março, a prefeitura de Curitiba notificou uma empresa responsável pela colocação de outdoors favoráveis ao tratamento precoce (entenda-se “kit covid”) contra a covid-19 na cidade. Para embasar a decisão, os fiscais da Secretaria de Urbanismo utilizaram trechos da legislação municipal e do Código de Ética Médica, do Conselho Federal de Medicina. Os outdoors faziam parte de uma campanha do movimento Médicos Pela Vida.

No Facebook do Morgenau, entre os cerca de 123 comentários da postagem, há quem defenda defenda o posicionamento do clube e quem questione a legalidade da postagem. Desde que a pandemia começou, há um ano, grandes empresas de tecnologia vem excluindo das redes sociais, no mundo inteiro, informações duvidosas sobre a covid-19, consideradas fake news. Algumas contas nas redes, inclusive, vem sendo banidas do Twitter, Facebook e Instagram por causa disso.

A postagem da Sociedade Morgenau não havia sido retirada do ar até a publicação da matéria. Procurado para comentar a postagem, o Morgenau ainda não respondeu ao contato da reportagem.