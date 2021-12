O cantor sertanejo Yago, que formava dupla com o irmão Santhiago, morreu na noite de quarta-feira (29), aos 29 anos, em decorrência de um pneumotórax durante o tratamento de um linfoma. Yago realizava o tratamento desde o dia 17 de dezembro no hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Yago ganhou repercussão nacional após um vídeo com imitações de vários artistas brasileiros. Relembre no vídeo abaixo e também nas redes sociais da dupla.

O pneumotórax ocorre quando o ar vaza dos pulmões e invade a área do tórax. A condição pode ser causada por doenças pulmonares ou lesões no peito. A falta de ar é um dos principais sintomas. Santhiago compartilhou uma mensagem nas redes sociais lamentando a morte do amigo após 15 anos de parceria nos palcos. “Minha vida simplesmente está sem rumo, não sei como vou continuar e se vou continuar”, afirmou o fiel companheiro de Yago.

Apesar da dor, Santhiago fez questão de agradecer as orações dos fãs. “Eu não tinha noção do tamanho do nome que a gente tinha. Não imaginava isso”, relatou nas redes sociais.

O velório ocorre nesta quinta-feira (30), a partir das 8h, na capela 2 do Cemitério Paroquial Colônia Orleans. O enterro será no mesmo local, às 14h.

Yago morreu aos 29 anos em Curitiba. Foto: Reprodução/Instagram

A carreira

Yago nasceu em Caieiras (SP) e com 6 anos já cantava no Programa Raul Gil. Aos 9 anos, integrou a segunda formação do Trem da Alegria, que tinha como madrinha a apresentadora Eliana.

Os shows com o irmão Santhiago teve início em bares no Largo da Ordem, no Centro Histórico de Curitiba, em 2011. Foi em um desses eventos que o atual empresário conheceu o talento da banda. A partir disso, a dupla rodou o país cantando sertanejo.

A carreira chegou a sofrer algumas paralisações em 2018, quando Yago foi diagnosticado com um linfoma.O último show da dupla foi em Bento Gonçalves (RS), em novembro deste ano.

