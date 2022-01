Morreu aos 77 anos o advogado Caio Marcio Nogueira Soares, ex-auditor e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná entre 2000 e 2014.

Ele estava internado no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, por conta de uma pneumonia.

Natural de Porto União (SC), Caio Soares era formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), turma de 1970. Foi gerente e diretor dos bancos Banerj (Banco do Estado do Rio de Janeiro) e Unibanco. Na esfera pública, foi inspetor da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão ligado ao Ministério da Indústria e Comércio e trabalhou na Prefeitura de Curitiba e no Governo do Paraná, entre as décadas de 1980 e 2000.

Nas gestões de Jaime Lerner no governo, entre 1995 e 2000, Caio Soares foi chefe de gabinete e secretário especial de Governo. Antes, entre 1993 e 1994, havia sido assessor do Instituto Jaime Lerner. Tomou posse no TCE-PR em 7 de dezembro de 2000, como auditor. Em 27 de março de 2006 assumiu o cargo de conselheiro, na vaga constitucional reservada aos auditores da Casa, aberta com a aposentadoria de Rafael Iatauro. Aposentou-se em julho de 2014.

O velório do corpo de Caio Soares acontece no Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba, com sepultamento programado para as 17h desta quarta-feira (05), no mesmo local.

