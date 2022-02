Morreu, aos 94 anos, na última quinta-feira (24), o ex-professor da UFPR, Dr. Francisco de Paula Soares Filho. Ele tinha 71 anos de formação pela UFPR, da qual foi livre-docente na cadeira de Oftalmologia, tendo ainda integrado o Serviço de Oftalmologia da Santa Casa de Curitiba. Foi pioneiro no transplante de córnea no Paraná.

Francisco foi presidente da Associação Médica, entre 1975 e 1977, vice-presidente da Associação Paranaense de Oftalmologia e acadêmico titular fundador da Academia Paranaense de Medicina.

Carreira na Medicina

Natural de Curitiba, onde nasceu em 25 de novembro de 1927, o Dr. Francisco de Paula Soares era membro da Academia Paranaense de Medicina. Formou-se em Medicina em dezembro de 1951 e, premiado pelo desempenho acadêmico, ganhou bolsa de estudos para se especializar no Hospital da Universidade do Leste, na Argentina. Foi conselheiro do CRM-PR no período de 1968 a 1973, tendo ocupado o cargo de 1° secretário. Foi presidente da Associação Médica do Paraná na gestão de 1975 a 1977, tendo ocupado outras funções diretoras em mandatos posteriores. Foi ainda presidente da Associação Paranaense de Oftalmologia, no período de 1964 a 1966. Ele foi um dos primeiros médicos a se inscrever no CRM-PR, em agosto de 1958.