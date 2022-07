O prefeito de Curitiba Rafael Greca (PSD) decretou luto oficial pela morte de Carlos Kur, aos 87 anos. O cenógrafo, figurinista, iluminador e diretor de palco do Teatro Guaíra atuou por mais de quarenta anos na instituição. O luto foi decretado no sábado (9). O sepultamento do cenógrafo ocorreu na sexta-feira (8).

O artista era natural do Uruguai e iniciou a vida profissional no Teatro Solis, de Montevidéu. No Teatro Guaíra desde 1976, Khur teve extensa carreira e participou das maiores produções de balé e ópera do estado.

Kur foi o responsável por obras icônicas da arte paranaense, como “O Grande Circo Místico”, “O Quebra-Nozes” e “Giselle”. Foi também professor do curso de Dança da Faculdade de Artes do Paraná e assessor de cenotécnica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

“Incansável em buscar o melhor, foi peça fundamental de quatro décadas da cultura em Curitiba e no Paraná. Margarita e eu pedimos que os anjos o acolham na mais luminosa cena do Paraíso”, afirmou o prefeito Rafael Greca, em suas redes sociais.

