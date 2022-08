Voz clássica do Centro de Curitiba, Terezinha Leonice Hevane dos Santos, mais conhecida como “Borboleta 13” ou “mulher da cobra“, morreu nesta segunda-feira (29), aos 72 anos. Terezinha chamava atenção e era ouvida de longe por quem circulava na Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba. Ela morreu após uma infecção generalizada.

Terezinha estava internada em Curitiba após sofrer uma infecção generalizada. Ela ficou famosa por vender bilhetes de loteria na esquina da Rua XV de Novembro com a Monsenhor Celso, na região central de Curitiba.

Nas redes sociais parentes lamentaram o falecimento da querida Terezinha. “Dona Terezinha, borboleta 13, corre hoje, mulher da XV e mais conhecida como minha tia. Guerreira, trabalhou a vida toda pra sustentar os filhos, sempre com um sorriso no rosto e com a voz que conheciam de longe. Descansou, fez sua jornada e está junto do meu pai. Vai fazer falta, tia, passar na Rua das Flores e não ter pra quem pedir bença. Descanse em paz”, disse uma sobrinha de Terezinha nas redes.

Velório e sepultamento

O velório Terezinha Leonice Hevane dos Santos será na capela 1 do Cemitério Municipal do Santa Cândida, em Curitiba. O sepultamento ocorre nesta terça-feira, às 17h, no mesmo cemitério.