A comunidade cristã de Curitiba está enlutada. Morreu nesta quarta-feira (25), aos 63 anos, Cleusa Ferreira Piragine, mulher do pastor titular da Primeira Igreja Batista (PIB) de Curitiba, Paschoal Piragine. O casal esteve à frente da PIB pelos últimos 33 anos.

Há nove anos Cleusa enfrentava uma doença degenerativa autoimune. O quadro se agravou e nesta terça-feira ela precisou de atendimento em UTI devido à insuficiência respiratória. Hoje, por volta das 7h30, veio a óbito.

A PIB organiza para amanhã, quinta-feira, um culto de ação de graças pela vida de Cleusa Piragine. Será às 12h, com abertura dos portões a partir das 11h. Para assegurar ocupação de no máximo 30% da capacidade do templo, a administração da igreja pede que as pessoas agendem a participação por meio do site da PIB pibcuritiba.org.br/agendamento. O serviço religioso será transmitido em telões, em vários ambientes, caso a capacidade máxima do templo seja atingida. Também haverá transmissão nas redes sociais da PIB Curitiba e na TV Rede Super canal 31.1.

Em um post nas redes sociais, o pastor Piragine e os filhos do casal, Michel e Kelly, falando em nome de toda família, prestaram uma homenagem conjunta: “Hoje (25/08) nossa querida filha, esposa e mãe, Cleusa Piragine, encontrou o Senhor e Salvador da sua vida. Exemplo de fé e coragem, deixa uma imensa saudade e um legado de amor e serviço. Nossos corações estão completamente partidos, mas eternamente gratos por termos convivido com ela, o amor encarnado. Ela continuará a viver todos os dias, em cada um de nós! Te amamos ontem, hoje e sempre”.

Não foi divulgado ainda horário e local de sepultamento.

