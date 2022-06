Edgard Luiz Cavalcanti de Albuquerque, advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Paraná na seccional do triênio 1998 a 2000, morreu nesta quarta-feira (29), aos 82 anos. A OAB Paraná lamentou profundamente o falecimento. Em função da perda, a presidente da seccional, Marilena Winter, decretou luto oficial de três dias.

Albuquerque também atuou como conselheiro seccional, tendo sido membro da 1ª Comissão de Seleção e foi conselheiro federal titular no triênio 2001-2003. Graduado em direito pela Universidade Federal do Paraná (UPFR), ele era filho de Edgard Cavalcanti de Albuquerque, que também presidiu a seccional de 1963 a 1965.

Em 2015, completou 50 anos de exercício ininterrupto e ilibado da advocacia e foi o orador durante a solenidade de jubilamento na sede da OAB Paraná. Ele seguia atuando na profissão e participava ativamente de eventos da Ordem até a data de seu falecimento.

Nascido em São Paulo, Albuquerque chegou em Curitiba aos 7 anos de idade em um dia típico de inverno da capital paranaense. Antes, morou em Manaus e João Pessoa – que ele considerava a capital mais linda do Nordeste. As diversas mudanças ocorreram em função da atuação profissional do pai, que era advogado do Instituto de Previdência e Aposentadoria dos Servidores do Estado (IPASE).

Foi casado com a senhora Marilu Stellfeld Cavalcanti de Albuquerque, já falecida. O casal teve três filhas, Ana Luiza, Paola, que também já faleceram, e Roberta. Além dessa filha, Albuquerque deixa dois netos.

Aos familiares e amigos, a OAB Paraná informou em nota que expressa profundas condolências na mesma medida em que manifesta gratidão pelo legado que Edgar Luiz Cavalcanti de Albuquerque deixa a toda a advocacia paranaense.

Informações sobre o velório

Quinta-feira 30/06, na Capela Mortuária da Comunidade Evangélica Luterana De Curitiba (R. Ivo Leão, 205 – Alto da Glória).

