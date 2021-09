O empresário Rodrigo Barros Leal, 44 anos, dono do bar Tork n’Roll, em Curitiba, morreu na quinta-feira (2) por complicações da covid-19. A informação foi postada nas redes sociais do bar, por meio de uma mensagem de luto. Por causa do falecimento, o local não abriu na quinta, mas volta a funcionar nesta sexta-feira (3).

“É com pesar que nos despedimos do nosso irmão Rodrigo Barros. Estamos em Luto, e na data de hoje o Tork n Roll não irá abrir”, diz o texto da postagem do Facebook do Tork n’Roll.

A morte de Leal repercutiu entre os fãs do estilo musical de Curitiba e cidades da região metropolitana. O empresário Mario Bianchini, fundador do Museu do Rock na Lapa, deixou seus sentimentos nos comentários. O guitarrista Edivan Linhares, da banda de heavy metal Fuga da Alma, que se apresentava no local, disse que Leal fará “muita falta”. A cantora Jordana Soletti, da banda curitibana Delorean, também publicou seus sentimentos pela morte do empresário.

Páginas de bares da cidade nas redes sociais, outros músicos, empresários e frequentadores do Tork também deixaram seus pesares. “Meus Sentimentos aos familiares e Amigos”, postou a página do Seba’s Rock Bar. “Curitiba está em Luto. É com tristeza que comunicamos o falecimento do amigo e parceiro Rodrigo Barros Leal”, escreveu a página do Claymore no Facebook.

