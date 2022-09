O paciente que pulou do quinto andar do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da tarde do domingo (18). Ezequiel Brat, 42 anos, era vítima de queimaduras e estava internado sob escolta policial quando tentou fugir do hospital no fim da manhã do domingo, por um acesso no quinto andar. Ele acabou caindo sobre um telhado secundário e precisou ser socorrido pela equipe médica de plantão do hospital e pelo Corpo de Bombeiros.

A assessoria do Evangélico Mackenzie confirmou o falecimento do paciente. Segundo informou o hospital, ele estava internado há cerca de 10 dias. O paciente estava sob escolta policial em razão de um um acidente de trânsito e também por ter ateado fogo na cela em que estava detido, em Colombo, região metropolitana de Curitiba (RMC).

LEIA TAMBÉM:

>> Juiz nega dano moral a mulher que passou horas em fila do banco no Paraná

>> Ceasa de Curitiba é opção de economia para famílias. Sabia que você pode comprar frutas, legumes e até flores?

Em nota enviada à Tribuna no domingo (18), o Evangélico Mackenzie explicou que, ao receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o homem tentou fugir e sofreu queda ao cair de andar. “Foi prontamente atendido pela equipe médica de plantão que contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Os devidos esclarecimentos foram concedidos à família”, diz o texto da nota.

A ocorrência foi registrada perto do meio-dia de domingo. O resgate dos Bombeiros foi realizado com trabalho em altura.

O homem era auxiliar de motorista. O sepultamento será na cidade de Cerro Azul (RMC).