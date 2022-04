O homem que trocou tiros e foi baleado na quinta-feira (7) dentro de um restaurante em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, morreu no hospital. Ele havia sido socorrido ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. A informação é da Polícia Civil (PCPR).

A troca de tiros foi entre dois homens, em pleno restaurante que estava lotado de clientes na hora do almoço. Além do homem que morreu, o outro envolvido no confronto também foi baleado, mas sobreviveu. Uma terceira pessoa também ficou ferida, mas ela não tinha relação com o caso. A PCPR informou que o homem que sobreviveu foi preso por homicídio qualificado.

Imagens de câmeras de segurança mostram como a troca de tiros começou. Um dos homens levanta de uma mesa e atira contra o outro, que estava em uma mesa próxima. Ele cai, mas também atira. A informação é da Guarda Municipal de São José dos Pinhais. Ainda pelas imagens, é possível ver clientes do restaurante se jogando no chão.

Quem investiga o caso é o delegado Fábio Machado. Segundo o delegado, uma análise preliminar dos registros das câmeras mostra que os dois homens tocaram nas armas ao mesmo tempo. Há suspeita de que os dois se conheciam, pois ficaram se encarando por um tempo, antes dos disparos começarem.

Segundo as investigações, foram feitos mais de dez disparos. As armas usadas foram apreendidas.