Morreu nesta quinta-feira (9), aos 66 anos, Isaias Aparecido de Bessa, mais conhecido como Bolinha, ex-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná (ACEP). A informação foi confirmada pelo filho Bolinha, Gustavo, a amigos da imprensa. Ele sofreu um infarto fulminante e não resistiu. O ex-presidente da Acep deixa a esposa Helena e dois filhos. O corpo será levado para a cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, onde será velado e sepultado.

“Estou arrasado, pois perdi um cara que muitas das vezes ligava para dar um bom dia e perguntar como estava. Uma perda irreparável para a história do rádio”, afirmou Gustavo Marques, repórter da Tribuna do Paraná, que por muitos anos também trabalhou como repórter esportivo, inclusive aqui na Tribuna.

“O Bolinha foi um cara que adorava o rádio e os colegas. Ouvia todas as emissoras e buscou, na medida do possível, ajudar a classe como presidente da ACEP. Uma pessoa especial que amava a família e colaborou com os amigos, chegando a muitas das vezes a ajudar até os que não tinham dinheiro para pagar uma conta de luz e água”, concluiu Marques.

O atual presidente da Acep, Greyson Assunção, que sucedeu a Bolinha, lamentou a perda e lembrou uma das maiores conquistas da categoria, possível pela intervenção de Bolinha. “É um dia muito triste para os cronistas do Paraná. Isaias foi presidente por muito tempo e tivemos uma conquista muito importante na sua administração, junto ao senador Álvaro Dias, que foi a inclusão de um artigo na Lei Pelé que permite o acesso aos cronistas esportivos aos estádios. Uma conquista especial dele”, lamentou Assunção, que deixou seus votos de condolências à família.