João Klas Neto, mestre florista e um dos sócios da tradicional floricultura Flor de Liz, de Curitiba, morreu nesta terça-feira (23) aos 89 anos. O profissional e empresário viu o mercado das flores mudar com o tempo e se dedicava ao trabalho na floricultura desde 1963.

A tradicional floricultura realizou a decoração de grandes festas e eventos de Curitiba. Entre elas, a decoração em flores durante a visita do papa João Paulo II, durante a cerimônia no estádio Couto Pereira, em 1980. Os arranjos de João Klas decorou a inauguração dos principais shoppings da capital, da inauguração do Teatro Guaíra, e também de grandes casamentos da sociedade.

LEIA TAMBÉM:

>> Cinco lendas urbanas de Curitiba que vão fazer você dormir com a luz acesa

>> Leite pode ter queda significativa de preço nas próximas semanas em Curitiba

Devido a crise da pandemia, a floricultura fechou as portas em 2020, depois de 57 anos embelezando festas de casamentos, debutantes e cerimônias especiais.

O prefeito Rafael Greca postou nas suas redes sociais uma homenagem ao profissional nesta terça. “A ele devemos os esplêndidos cenários da visita do Papa João Paulo II, em julho de 1980, com os altares monumentais do estádio do Alto da Glória e do Centro Cívico. Os arranjos florais dos 300 anos de Curitiba, em 1993, no desfile comemorativo e no concerto de José Carreras, as flores votivas das Festas de São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Luz, na Igreja da Ordem. Bem como a maioria dos preparativos para batizados, casamentos, e até funerais da sociedade Curitibana nos últimos 60 anos (desde 1963). Descanse em Paz. Margarita e eu pedimos para que seja recebido na Casa do Senhor”, postou Greca.

O velório está acontecendo na Capela Vaticano e a cerimônia de cremação será nesta quarta-feira (24), ao meio dia, no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré.