Um dos fundadores do Instituto de Neurologia de Curitiba (INC), o neurocirurgião Dr. Sonival Cândido Hunhevicz faleceu na última sexta-feira (4). O médico, que estava com 63 anos, vinha lutando contra um câncer.

Segundo nota divulgada pelo INC, ele “participou ativamente da formação de inúmeros neurocirurgiões não só do Brasil, mas também de outros países, profissionais que levam na bagagem muitos dos ensinamentos técnicos e éticos defendidos por ele”. O texto destaca ainda as milhares de vidas salvas pelo neurocirurgião, que deixa “uma trajetória marcada pela forma humana e carinhosa de tratar todos aqueles com quem convivia”.

“Dr. Sonival será lembrado como uma pessoa muito simpática, otimista, sempre disposto a ouvir e a ajudar. Era muito admirado pelos seus colegas e especialmente pelos seus pacientes. Procurava sempre dar uma palavra de conforto e de apoio nas situações mais difíceis. Hoje eu perdi não um colega, mas um verdadeiro irmão”, contou o Dr. Ricardo Ramina, também sócio fundador do INC e que conheceu o Dr. Sonival ainda na faculdade de Medicina.