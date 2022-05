O influenciador digital curitibano Jesse Koz, de 29 anos, que viajava de fusca 1978 pelas Américas, com seu cão golden retriever, morreu em um acidente de trânsito nos Estados Unidos. O fusca tinha placa de Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde morava o jovem. O acidente foi na segunda-feira (23), próximo da cidade de Portland, estado de Oregon. A informação foi confirmada nas redes sociais oficiais do influencer. Koz tinha mais de 400 mil seguidores acompanhando suas viagens de fusca ao lado do fiel companheiro chamado Shurastey, que também morreu no acidente.

Apelidado de Dodongo, o fusca 1978 atraia a atenção por onde passava. O objetivo da viagem era chegar ao Alasca em setembro deste ano. Em entrevista ao portal G1 SC, em 14 de abril – cerca de uma semana após a chegada dele aos Estados Unidos –, Koz ​​contou que estava sendo bem recebido fora do país. “O fusca é uma máquina de fazer amigos. Ele é muito simpático, então as pessoas são muito simpáticas com ele”, disse o jovem ao G1 SC.

Ainda conforme o portal de Santa Catarina, as informações da imprensa norte-americana sobre o acidente na segunda-feira revelam que o fusca do influenciador tentava desviar de um engarrafamento. O carro teria perdido o controle, atravessado a pista do sentido contrário e batido em um veículo que vinha no sentido contrário. O motorista do outro veículo teria sido encaminhado ao hospital.

Pelas redes sociais, familiares, amigos e seguidores lamentaram a morte de Jesse Koz.

