Morreu na noite de sexta-feira (9) aos 69 anos, o advogado e vice-presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Luiz Antônio Leprevost. Ele estava internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, e a morte foi em decorrência de complicações do tratamento da covid-19. Luiz Antônio, é pai do secretário da Família, Justiça e Trabalho Ney Leprevost e do vereador curitibano Alexandre Leprevost.

Leprevost ficou 69 dias na UTI devido ao coronavírus, mas recebeu alta. Voltou ao hospital para tratar de uma hepatite medicamentosa, que contraiu após o uso de medicamentos no tratamento para o coronavírus. Em nota, o secretário lamentou o falecimento do pai e valorizou a luta pela vida durante os últimos meses.

“Com muita tristeza comunicamos que Luiz Antônio Leprevost, filho do Dr. Ney e dona Stella, marido da dona Jussara, pai orgulhoso de quatro filhos, avô coruja de seis netos, faleceu na noite de ontem, sexta-feira, 09 de abril de 2021. Nos últimos cinco meses, testemunhamos sua luta pela vida, com todas as forças. Mesmo nos momentos mais difíceis, Luiz Antônio encontrou maneiras de exercitar e fazer existir o seu imenso amor pela família. Temos a certeza de que o afeto verdadeiro que ele sempre distribuiu, a nós e a todos os que com ele conviveram, ajudará a superar este momento de dor.

Estamos cientes de que precisamos seguir adiante e honrar seu exemplo de pai, marido, amigo e cidadão solidário e humano. Por causa da pandemia, e com o intuito de preservar a saúde de todos os amigos de Luiz Antônio, informamos que o velório será restrito à família. Agrademos de coração a compreensão e o apoio de vocês.

Estamos certos que nosso amado Luiz Antônio ficaria muito feliz de saber que cada uma, cada um de seus amigos, para homenagea-lo rezará por sua alma e memória. Estendendo esta homenagem com um gesto de boa ação e solidariedade ao próximo”, diz a nota.

O sepultamento ocorreu na manhã deste sábado (9), no Cemitério Parque Iguaçu.