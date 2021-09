Morreu na madrugada deste sábado (18), aos 42 anos, o comunicador Leo Barbosa, vítima de complicações da covid-19. Barbosa morava na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba (RMC), foi acometido por uma parada cardíaca e não resistiu.

Recentemente ele começou a praticar exercícios físicos para cuidar da saúde, mas acabou positivado para covid-19 no dia 26 de agosto deste ano e desde o dia 31 do mesmo mês, seguia internado em estado grave no Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, também na RMC. Nesta última semana, o comunicador chegou a ficar em prona (posição em que o paciente fica de “barriga para baixo”). Leo deixa três filhas.

A confirmação da morte do locutor, veio por meio da filha Eduarda Perigo, que publicou um comunicado em seu perfil na rede social Facebook. “Venho por meio desta publicação, informar o falecimento do meu pai Leo Barbosa. Ele teve uma parada cardíaca essa madrugada e não resistiu”, contou.

Leo Barbosa era uma figura conhecida em Colombo e cidades da RMC e era conhecido como “A Voz de Colombo”. Ele trabalhava como locutor de festas e eventos.

