Morreu, no fim desta manhã de terça-feira (6), o narrador esportivo Jacir de Oliveira, 48 anos, da Rádio Transamérica de Curitiba. O profissional estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie desde o começo do mês de junho devido à covid-19.

O profissional deixa centenas de fãs que adoravam seu jeito vibrante de narrar futebol e esteve ao lado das equipes de Curitiba em vários lugares do Brasil, inclusive no título do Athletico da Copa do Brasil, em Porto Alegre.

+Leia mais! Moradora de casa incendiada lamenta a perda de todas as lembranças dos filhos. Tudo virou cinzas!

Jacir deixa dois filhos e um legado que jamais será esquecido no rádio paranaense. Apaixonado por rock, levou para o microfone um estilo pesado de narrar em cima do lance. Com bordões como “O Tá Láaaaaa”, os torcedores vibravam e o imitavam nos estádios.

Colegas de imprensa e fãs postam nas redes sociais a importância do narrador para o esporte paranaense. O vereador e colega de Transamérica, Marcelo Fachinello, lamentou a perda. “Com uma tristeza profunda e muita dor no coração, a notícia que não queríamos tem que ser dada. Infelizmente nosso Jacir de Oliveria faleceu. Vítima de Covid, lutou mais de 30 dias e foi vencido. Fica a marca de suas narrações. Vá em paz, nosso amigo. Ta lá no Céu, tenho certeza”, escreveu Fachinello.

+Leia mais! Curitiba vacina pessoas com 42 anos nesta terça-feira e 41 na quarta

Tá lá, Tá lá!

Confira dois momentos mais marcantes da carreira de Jacir de Oliveira, ao narrar o gol do Athletico a final da Copa do Brasil de 2019. Depois, a narração do gol do Coritiba contra o Bragantino, na Série B. Ele era conhecido pelo jargão “Tá lá, Tá lá, Tá lá!

+Relembre! Presidente da Aerp Michel Micheleto morre, aos 59 anos, vítima da covid-19