Morreu na manhã deste domingo (05), o reitor da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), Luiz Guilherme Rangel Santos, aos 69 anos, vítima de uma parada cardíaca. Luiz Guilherme era formado em Pedagogia pela Tuiuti e reitor desde 2001. O velório e enterro serão restritos aos familiares e amigos próximos.

Em nota divulgada pela UTP, a comunidade acadêmica reforça a dedicação de Luiz Guilherme Rangel Santos ao ensino, e ao legado de seu pais, fundadores da Instituição de Ensino.

“Luiz Guilherme dedicou a sua vida à Universidade Tuiuti do Paraná. Com amor e dedicação, manteve ao lado de seus irmãos, o legado de seu pai e sua mãe, fundadores da Universidade Tuiuti do Paraná. Sempre com o lema da Promoção Humana, ressaltava a importância da educação e aprendizagem para a sociedade”, diz a nota

A Universidade Tuiuti do Paraná declara luto oficial de três dias.

