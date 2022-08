A UFPR informou nesta segunda-feira (8) o falecimento do doceiro José Alves Pereira, o lendário “São Baiano das Agrárias“, que trabalhou por 52 anos no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná com seu carrinho de guloseimas.

Baiano faleceu nesta segunda-feira, dia 8, aos 95 anos, vítima de septicemia e insuficiência renal. O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus. Rua Cândido de Abreu, 367 – Centro Cívico, das 14h às 16h30. Após, o corpo será cremado.

O doceiro Baiano começou a trabalhar no Setor de Ciências Agrárias em 1967. Nesse tempo fez amigos e conquistou a simpatia de estudantes, professores e técnicos administrativos que atuam no local.

+ Leia mais: Em maré baixa, nova orla de Matinhos impressiona após engorda da praia

Ele (que na verdade era cearense) foi homenageado em diversas formaturas ao longo desses anos, na maioria das vezes como “Amigo da Turma”. Ganhou também uma biografia, lançada pela editora Artesão de Memórias, intitulado “São Baiano das Agrárias – Memórias de José Alves Pereira”. O livro foi financiado com a ajuda de ex-alunos do Setor. Baiano também foi agraciado com o título de Engenheiro Agrônomo Honorário pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, em 2015.

Baiano se aposentou em 2019, com direito a festa no Setor de Ciências Agrárias. Seu carrinho ficou na UFPR, como uma lembrança do “São Baiano das Agrárias”. A comunidade da UFPR presta sentimentos e solidariedade aos familiares, colegas e amigos neste momento difícil.

Veja a lista de falecimentos de hoje