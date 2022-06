Morreu neste domingo (19), o oncologista e cirurgião Luiz Antonio Negrão Dias, de 58 anos. Referência na área, o médico vinha tratando de um câncer há dez anos. Faleceu no Hospital Erasto Gaertner, onde foi superintendente, além de titular do Serviço de Cirurgia Abdominal. Também presidiu a Liga Paranaense de Combate ao Câncer.

O prefeito Rafael Greca decretou luto oficial do município. Nas redes sociais, Greca enfatizou o trabalho humanista do médico e que a cidade perde um grande homem. “O Paraná e o Brasil perderam hoje. Luiz era nosso amigo misericordioso e sempre solícito em acolher pacientes desvalidos através do SUS e da Casa dos Pobres São João Batista. Era Conselheiro do Instituto Nacional de Câncer, além de fundador e dirigente do Instituto de Oncologia do Paraná (IOP) – moderno Centro de Inovação Clínica na colina do Barigui. Possam os Anjos velar seu repouso com cânticos de Glória. Seja recebido na Casa do Senhor pelo muito que Luiz Antônio amou a humanidade e trabalhou pelos doentes de câncer. Grande perda para todo nosso Sistema Único de Saúde”, escreveu o prefeito.

Luiz Negrão Dias também era sócio-fundador do Instituto Paranaense de Oncologia (IOP) e das clínicas Oncoville e Valencis, pertencentes ao Grupo Med4U, do qual era presidente do Conselho de Administração. Em nota, o IOP afirmou: “Em sua trajetória Dr. Luiz Antonio dedicou-se incansavelmente à oncologia. Seu legado é inspirador e entra para a história. A família Med4U agradece por ter feito parte da sua história”.

O médico era natural de Andirá, no interior do Paraná, e se formou pela UFPR em 1988. O velório será a partir das 11 horas desta segunda-feira (20), no Cemitério Parque Iguaçu, com sepultamento às 17 horas.

