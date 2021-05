O ex-proprietário do Hospital Santa Cruz e da operadora de planos de saúde Paraná Clínicas, Hamilton Calderari Leal Júnior, de 68 anos, morreu na manhã deste domingo (23), vítima da covid-19 e suas complicações. Hamilton contraiu a doença no fim do ano passado e estava internado desde dezembro, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP).

O empresário era filho do médico Hamilton Calderari Leal, que fundou a Paraná Clínicas e o Hospital Santa Cruz, em Curitiba e que faleceu em 2012. Os empreendimentos foram vendidos por Leal Junior em 2020.

Hamilton Calderari Leal Júnior deixa mulher, três filhas e sete netos. Seu velório e enterro devem acontecer em Curitiba, nesta segunda-feira (24). Sua morte foi lamentada em nota, pelas diretorias e funcionários do Hospital Santa Cruz e da Paraná Clínicas. Confira abaixo.

