Foi sepultado neste sábado (3), no Cemitério Parque Iguaçu, o corpo da procuradora de Justiça Miriam de Freitas Santos, que fez história ao se tornar a primeira promotora negra a ingressar no Ministério Público do Paraná (MPPR), em 1981.

Atualmente, a procuradora, que tinha 65 anos, coordenava o Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nupier) do MPPR após passar por diversas outras promotorias e coordenadorias ao longo dos 41 anos de carreira.

LEIA TAMBÉM:

>> Motorista embriagado fura bloqueio da BR-376 e dá trabalho para a PRF

>> Chuva forte em Curitiba provoca alagamentos em bairros e quedas de árvores

Natural de Arapongas, Miriam formou-se em Direito, em 1981, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e, após ingressar no MPPR no mesmo ano, atuou nas comarcas de Telêmaco Borba, Cândido de Abreu, Jaguariaíva, Piraquara, Ponta Grossa e Curitiba. Em 2002, foi nomeada para o cargo de Procuradora de Justiça.

Em texto publicado em suas redes sociais, o MPPR homenageou a procuradora e destacou sua atuação pioneira na busca da igualdade racial.

“O nosso consolo é o seu exemplo de vida e de luta. A sua história não será esquecida: mulher, negra, venceu os desafios de sua época; lutou durante seus 41 anos de carreira com afinco, altivez e coragem, contribuindo para a efetivação de políticas públicas que promovem a igualdade racial, fazendo a diferença na vida de jovens negros”, afirma parte da nota de pesar do MPPR.