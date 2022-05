Faleceu neste domingo (29) o Irmão Clemente Ivo Juliatto, Reitor Emérito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Em nota oficial enviada pela assessoria de imprensa a instituição informa que o velório acontece na Paróquia Jesus Mestre da PUCPR a partir das 19h deste domingo (29). A Missa da Esperança Cristã será na segunda (30), às 09h30. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Pedro Fuss na Rodovia BR-376, Km 13,5, Nº 12.619, Bairro Ouro Fino, em São José dos Pinhais.

O atual reitor da PUCPR, Irmão Rogério Mateucci, decretou luto oficial de três dias e suspendeu as aulas de segunda-feira (30) para todos os estudantes, de todos os cursos e modalidades.

Membro da Academia Paranaense de Letras, Irmão Clemente nasceu em 16 de agosto de 1940, em São José dos Pinhais, filho de Ulisses Juliatto e Maria Bassa Juliatto, formou-se em Matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele foi professor nos colégios maristas de São Paulo, Ribeirão Preto, Franca e Uberaba, além de diretor-geral do Co­légio Marista de Londrina. Atuou como professor convidado no mestrado em Administração Universitária da Universida­de Federal de Santa Catarina e no mestrado em Educação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

A nota da PUCPR diz, ainda, que durante 16 anos Irmão Clemente colocou a Universidade em destaque no cenário educacional por sua prudência, determinação e liderança. Ele foi convidado, em 1974, para integrar a Reitoria da Universidade Católica do Paraná, onde permaneceu até o final de seu Reitorado em 2013.

