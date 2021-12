O ex-prefeito de Curitiba Saul Raiz, 91 anos, morreu na noite desta sexta-feira (03). Segundo a família, ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças. Ele sofria de Alzheimer. O ex-prefeito administrou a cidade de 1975 a 1979.

Engenheiro formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Saul Raiz fez o projeto original do Mercado Municipal de Curitiba. Como político, foi diretor de Urbanismo da Prefeitura de Curitiba de 1954 e 1958, e prefeito da capital paranaense no período de 1975 a 1979, indicado pelo então governador do Paraná Jaime Canet Júnior, quando aprovou um novo zoneamento da cidade.

No governo estadual, Saul Raiz foi diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), com indicação do então governador Ney Braga.

Em nota, o governador Ratinho Junior (PSD) lamentou a morte do ex-prefeito de Curitiba e manifestou pesar e solidariedade à família e aos amigos. “Saul Raiz deixa um legado importante para o nosso Estado. Ele participou do Plano Diretor de Curitiba, aprovou um novo zoneamento para a cidade, levando em consideração questões ambientais, e foi responsável pela obra da Rodovia do Café, fundamental para o desenvolvimento do Paraná”, disse o governador.

Luto de três dias

Em suas redes sociais, o prefeito Rafael Greca (DEM) disse que decretou Luto Oficial de três dias em Curitiba. “Decretei #LutoOficial por 3 dias, penhor de sua grande alma e o bem eficiente que realizou em Curitiba entre 1975 e 1979. Dele a Lei de Zoneamento da nossa Curitiba. Bendita seja sua Memória”, escreveu Greca.

