Um dos ufólogos mais respeitados do Brasil Ademar Gevaerd morreu nesta sexta-feira (09), aos 60 anos. Gevaerd era consultor e editor da Revista Ufo e morava em Curitiba. Segundo informações de amigos, ele sofreu uma queda acidental em casa no dia 30 de novembro e estava internado na UTI em estado grave.

Nas redes sociais, amigos, ufólogos e grupos de estudos de ufologia prestaram homenagens ao especialista. “Condolências à família e que a passagem para a outra dimensão seja feita de forma suave e com muita luz. Seu legado para a ufologia não apenas no Brasil mas em todo o mundo estará para sempre registrado com o maior acervo ufológico do mundo, com a Revista Ufo. Paz e luz para a família neste momento tão difícil”, lamentou o ufólogo Renato Mota, pelo Facebook.

“Descanse em paz grande Geva. Obrigado por tudo que fez pela ufologia e pelo GPURP a quem sempre teve muito carinho e apreço por nosso grupo”, escreveu o Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas Rio Preto (GPURP).

Informações do velório e sepultamento ainda não foram divulgados.