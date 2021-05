Para tentar conter as aglomerações durante o final de semana do Dia das Mães, a Prefeitura de Morretes, no litoral do Paraná, determinou instalação de nova barreira sanitária nos pontos de acesso ao município. O objetivo é limitar o número de visitantes, que só poderão entrar na cidade com cadastro prévio, pela Internet. Segundo a Prefeitura de Morretes, para frequentar o comércio da região neste fim de semana também será necessário realizar agendamento antecipado.

A adoção da medida tem por objetivo controlar o acesos dos turistas em Morretes, que costuma receber centenas de pessoas todos os fins de semana devido à proximidade com a capital do estado. Com isso, o limite de visitantes fica restrito a cinco mil por dia, segundo a Prefeitura

Quem estiver se programando para ir à Morretes deve acessar o site da Prefeitura da cidade e preencher um cadastro em: morretes.pr.gov.pr.

Os demais municípios do litoral do estado não estabeleceram limite de visitantes mas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná o comércio opera com restrições. Já em Antonina e Guaraqueçaba, tudo funciona normalmente.

Sem grande movimento, a BR-277, que liga Curitiba ao litoral do Paraná, tem fluxo baixo de veículos e não registra pontos de congestionamento nem acidentes em todo o trecho, segundo a Ecovia.