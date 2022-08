A morte do estudante Phelipe Francisco Lourenço, 24 anos, provocou confusão no fim da manhã deste domingo (14) na Ópera de Arame, no bairro Abranches, em Curitiba. O rapaz foi encontrado desacordado no lago da Ópera durante a madrugada, após participar da festa universitária Muvuca, na Pedreira Paulo Leminski. Phelipe chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA),mas não resistiu.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o médico que fez o atendimento apontou como causa da morte uma parada cardíaca. No entanto, familiares relataram que Phelipe teria sido agredido e teve o corpo jogado ao lago. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o jovem foi encaminhado à UPA do Boa Vista, mas chegou morto ao local.

Phelipe era estudante de Engenharia Mecânica, e morava com a mãe no bairro Ahú.

Protesto vira quebradeira

Amigos do estudante estiveram na manhã deste domingo na frente da Pedreira Paulo Leminski em busca de informações sobre o ocorrido. A ideia era realizar também uma manifestação pedindo justiça, mas ao receberem a notícia que a Ópera de Arame – local onde foi encontrado o corpo da vítima – iria abrir ao público após a morte do amigo, alguns amigos resolveram promover um quebra-quebra. A Ópera de Arame fica ao lado da Pedreira Paulo Leminski.

Vidros da loja que vende artesanatos e produtos relacionados à Curitiba foram quebrados. Viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal reforçam a segurança no local. Devido a confusão, a Ópera de Arame só vai ser reaberta na segunda-feira (15).