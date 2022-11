O aparecimento de filhotes de capivaras mortos no lago do Parque São José, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC), assustou os frequentadores do local no início desta semana. Segundo uma leitora da Tribuna, funcionários do local chegaram a relatar a suspeita de prática de caça ilegal à noite, por pessoas usando arco e flecha.

A suspeita de caça ilegal surgiu quando a publicitária Danielle Coelho, 47 anos, registrou o resgate de filhotes de capivara de dentro do lago do parque. Ela questionou os funcionários que trabalhavam no recolhimento dos bichinhos se mortes assim eram comuns, já que ela já havia visto anteriormente outras capivaras feridas no local.

A resposta que ela recebeu a deixou assustada. “O senhor que estava recolhendo os animais disse que faz algumas semanas que começaram a aparecer as capivaras mortas. Ele disse também que tem gente que vem à noite no parque para caçar os animais com arco e flecha e que, às vezes, eles encontram as capivaras agonizando, mas não têm o que fazer”, relata a leitora.

Ainda segundo ela, um guarda municipal que acompanhava a equipe de limpeza disse que eles já tinham procurado o Batalhão de Policia Ambiental – Polícia Militar localizado no parque, para tentar salvar a vida dos filhotes. “Mas a polícia falou pra eles que não conseguiria salvar os animais porque teriam que levar os bichos machucados para Tijucas do Sul (RMC), onde ficam os veterinários, que é muito longe”, conta.

Além dos animais mortos, Daniella disse ter visto outras capivaras machucadas e com marcas suspeitas. “Têm alguns machucados que podem ser de mordidas das próprias capivaras numa briga, por exemplo, mas têm umas marcas que não parecem ser de mordida”, descreve a publicitária.

E aí, prefeitura?

Procurado pela reportagem, o secretário de Segurança de São José dos Pinhais, Jefferson de Souza, negou que possa haver a ação de caçadores no Parque São José. Souza disse que a Guarda Municipal e a secretaria não receberam nenhuma denúncia sobre a eventual ação de caçadores no parque e que as causas da morte seriam ataques de outros animais.

“Nunca chegou esse tipo de denúncia aqui pra gente. E nesse caso mesmo dessas capivaras que foram encontradas mortas, elas foram atacadas por cachorros”, afirma o secretário.

A mesma informação foi dada por policiais do Batalhão da Polícia Ambiental localizado no parque, que também disseram jamais ter observado a presença de caçadores no parque.

“Nós nunca recebemos nenhuma informação ou mesmo denúncia a esse respeito. Nosso batalhão é bem localizado aqui dentro do parque e também nunca vimos nada disso por aqui”, contou o cabo Barbosa.

Alerta

Apesar das negativas das autoridades, a publicitária espera que ações efetivas sejam tomadas para proteger os animais que vivem no parque.

“Eu vou continuar atenta e seguir registrando se isso voltar a acontecer, independentemente dessas negativas. Espero que isso sirva de alerta para que os responsáveis cuidem efetivamente dos animais do parque”, complementa Daniella.